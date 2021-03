Modric record di presenze con la Croazia: applausi, torta e… lacrime di commozione (VIDEO) (Di lunedì 29 marzo 2021) Grande giornata per Luka Modric quella vissuta nelle scorse ore. record di presenze con la Croazia, ben 135. Nessuno come lui nella storia della Nazionale. Per festeggiarlo, ecco gli applausi dei compagni e una torta. Il giocatore non ha saputo trattenere l'emozione ed è scoppiato a piangere...caption id="attachment 1114147" align="alignnone" width="673" Modric/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Grande giornata per Lukaquella vissuta nelle scorse ore.dicon la, ben 135. Nessuno come lui nella storia della Nazionale. Per festeggiarlo, ecco glidei compagni e una. Il giocatore non ha saputo trattenere l'emozione ed è scoppiato a piangere...caption id="attachment 1114147" align="alignnone" width="673"/caption ITA Sport Press.

