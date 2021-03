Lazio-Torino, Corte d’Appello rinvia verdetto (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – La Corte d’Appello della Figc ha fatto sapere che il verdetto (atteso in giornata), per il ricorso presentato dalla Lazio contro la decisione di inserire di nuovo in calendario la partita rinviata con il Torino, bloccato dai casi Covid-19 tra i giocatori, ci sara’ nei prossimi giorni. La Lazio continua a richiedere il 3-0 a tavolino. Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Ladella Figc ha fatto sapere che il(atteso in giornata), per il ricorso presentato dallacontro la decisione di inserire di nuovo in calendario la partitata con il, bloccato dai casi Covid-19 tra i giocatori, ci sara’ nei prossimi giorni. Lacontinua a richiedere il 3-0 a tavolino.

