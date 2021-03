Calciomercato Lazio | Tare punta un attaccante del River Plate

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mercato, Santos Borré,del, nel mirino dei biancocelesti. Ecco le voci che arrivano dall’Argentina Rumors di mercato hanno accostato, nelle ultime ore, il nome di Santos Borré alla. Il giocatore del, libero a giugno, sarebbe finito nel mirino dei biancocelesti. Il canale tv argentino Espn ne è sicuro e sulle pagine del Corriere dello Sport rimbalza la notizia: anche lasull’. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Gli uomini dell’entourage del giocatore ne sarebbero certi: è in arrivo un’offerta biancoceleste per il giocatore. Sul giovane anche il Gremio, che ha già avanzato un’offerta, ma gli agenti vorrebbero portarlo in ...

