Weekend in zona rossa, feste in casa e parchi presi d’assalto: controlli e multe in tutta Italia (Di domenica 28 marzo 2021) Le zone rosse non fermano gli assembramenti. Anche questo Weekend in tutta Italia è stato caratterizzato dalle violazioni imposte per contenere l’emergenza pandemica. I controlli a Milano si sono concentrati sui Navigli e sulla Darsena, ma complice la domenica di sole parecchi milanesi hanno preso d’assalto i parchi cittadini. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire su due manifestazioni contro le norme anti pandemia. Una in piazza della Scala, promossa anche dalla sigla ‘Io apro’, l’altra all’Arco della Pace. I militari sono intervenuti in serata intorno all’1 e 30 circa in via Walter Tobagi, dove era stata segnalata una festa privata in una abitazione. All’interno dell’appartamento c’erano 9 persone che stavano ascoltando musica ad alto volume. Dei partecipanti alla festa, tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Le zone rosse non fermano gli assembramenti. Anche questoinè stato caratterizzato dalle violazioni imposte per contenere l’emergenza pandemica. Ia Milano si sono concentrati sui Navigli e sulla Darsena, ma complice la domenica di sole parecchi milanesi hanno presocittadini. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire su due manifestazioni contro le norme anti pandemia. Una in piazza della Scala, promossa anche dalla sigla ‘Io apro’, l’altra all’Arco della Pace. I militari sono intervenuti in serata intorno all’1 e 30 circa in via Walter Tobagi, dove era stata segnalata una festa privata in una abitazione. All’interno dell’appartamento c’erano 9 persone che stavano ascoltando musica ad alto volume. Dei partecipanti alla festa, tutti ...

mariandola : RT @fattoquotidiano: Weekend in zona rossa, feste in casa e parchi presi d’assalto: controlli e multe in tutta Italia - fattoquotidiano : Weekend in zona rossa, feste in casa e parchi presi d’assalto: controlli e multe in tutta Italia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Roma, ultimo weekend in zona rossa: a Ostia parchi e litorale affollati - LindaLarouge : RT @SkyTG24: Covid Roma, ultimo weekend in zona rossa: a Ostia parchi e litorale affollati - SkyTG24 : Covid Roma, ultimo weekend in zona rossa: a Ostia parchi e litorale affollati -