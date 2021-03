Scherma: Montano diventato papa’ per la seconda volta, la ‘dinastia’ continua con Mario (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Fiocco azzurro nella Scherma italiana. E’ nato infatti Mario Montano, secondogenito del plurititolato azzurro Aldo Montano e della moglie Olga. Sia il piccolo, venuto alla luce col peso di 4,5 kg, e sia la mamma godono di ottima salute, per la gioia della sorellina Olimpia oltre che di papà Aldo. La dinastia Montano prosegue quindi ed al neo arrivato è stato dato il nome del nonno perpetuando la linea di successione, così come papà Aldo che, a sua volta, porta il nome del capostipite della famiglia di schemitori livornesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Fiocco azzurro nellaitaliana. E’ nato infatti, secondogenito del plurititolato azzurro Aldoe della moglie Olga. Sia il piccolo, venuto alla luce col peso di 4,5 kg, e sia la mamma godono di ottima salute, per la gioia della sorellina Olimpia oltre che di papà Aldo. La dinastiaprosegue quindi ed al neo arrivato è stato dato il nome del nonno perpetuando la linea di successione, così come papà Aldo che, a sua, porta il nome del capostipite della famiglia di schemitori livornesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

