La “ferita” di JR a Palazzo Strozzi | simbolo della cultura piegata dal virus

(Di domenica 28 marzo 2021) Da qualche giorno la facciata dia Firenze non è più la stessa. Cos’è successo? L’artista francese JR (Parigi, 1983) è ha realizzato un’opera site-specific assai significativa per il periodo in cui stiamo vivendo. Il titolo è La– The Wound e consiste in un collage fotografico in bianco e nero che, come in un gioco illusionistico, propone una sorta di spaccatura. Quest’ultima consente di scrutare alcuni ambienti interni al, come il colonnato del cortile, un’immaginaria sala espositiva e una biblioteca. Si tratta quindi di un’apertura verso un interno sia reale, sia immaginato.Con questa installazione JR intende riflettere sull’accessibilità ai luoghiai tempi del Covid-19. L’antico ...