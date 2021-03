Kazakistan-Francia, Mbappé sbaglia un calcio di rigore: Mokin intuisce e respinge (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) La Francia, dopo il pareggio per 1-1 con l’Ucraina, torna al successo contro il Kazakistan nel match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Ai transalpini basta un 2-0 per superare i padroni di casa, anche se il risultato avrebbe potuto essere più rotondo se Kylian Mbappé non avesse fallito un calcio di rigore al 74?. L’attaccante del Paris Saint-Germain, infatti, si è fatto ipnotizzare dal portiere Mokin, bravo ad intuire la direzione e a respingere la sfera. Ecco il VIDEO dell’errore dal dischetto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) La, dopo il pareggio per 1-1 con l’Ucraina, torna al successo contro ilnel match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Ai transalpini basta un 2-0 per superare i padroni di casa, anche se il risultato avrebbe potuto essere più rotondo se Kyliannon avesse fallito undial 74?. L’attaccante del Paris Saint-Germain, infatti, si è fatto ipnotizzare dal portiere, bravo ad intuire la direzione e are la sfera. Ecco ildell’errore dal dischetto. SportFace.

Advertising

juventusfc : Secondo impegno nelle #WCQ per #Rabiot e la sua Francia che alle ore 15.00 se la vedranno con il Kazakistan! ??????????… - sportface2016 : VIDEO - #EuropeanQualifiers #Qatar2022: #KazakistanFrancia, #Mbappé sbaglia un calcio di rigore: Mokin intuisce e r… - sportface2016 : Qualificazioni #Mondiali2022, la #Francia vince col minimo sforzo in #Kazakistan - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: Secondo impegno nelle #WCQ per #Rabiot e la sua Francia che alle ore 15.00 se la vedranno con il Kazakistan! ?????????? Bonne c… - sportface2016 : #KazakistanFrancia, il video del clamoroso autogol di #Maliy -