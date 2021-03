Ermal Meta svela chi è il suo cantante preferito ad Amici di Maria

Leggi su trendit

(Di domenica 28 marzo 2021), reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo dove si è classificato terzo, non si perde una puntata didiDe Filippi, talent in cui è stato anche giudice speciale. Ieri sera, gli eliminati della seconda puntata sono stati i cantanti Ibla e Leonardo Lamacchia; proprio su quest’ultimo,ha speso parole al miele, dedicandogli un lungo post su Facebook: “Caro amico mio, non ho mai interferito con il tuo percorso ad #20, non l’ho mai commentato e mai ne ho parlato. Non l’ho fatto perché non volevo che si dicesse che ti avessi raccomandato o quelle cattiverie che solitamente leggiamo dai tuttologi del web. Insomma non volevo che qualcuno avesse un motivo, seppure stupido, per odiarti. Questo perché ho guardato dentro al tuo cuore ...