Daydreamer | trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021 | Can e Sanem soci

(Di domenica 28 marzo 2021) Le anticipazionidal 29al 2regaleranno nuovi colpi di scena per una delle coppie più amate tra le soap. Cosa accadrà loro? Anticipazionisettimanali: Can eUna nuova settimanadal 29al 2è pronta a cominciare con nuoveetà e accordi, anche se qualcuno non sembra essere favorevole all'unione. Dopo aver dato una sbirciata agli spoiler turchi, si parte con l'organizzazione da parte di Deren di una super festa per inaugurare laetà di Can e. I due ex fidanzati si trovano finalmente in un momento di armonia e grande alleanza, ...

settimanali: Can ruba l'anello a Sanem, Deren diventa Cleopatra Le anticipazioniinerenti le puntate in onda dal 29 marzo al 2 aprile, rivelano che Deren organizzerà una ...Vediamo insieme le Anticipazioni delleper la Puntata didel 26 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5 . Sanem è molto preoccupata per la sorte del suo laboratorio di creme , dopo che Cema l ha convinto la polizia a ...E la serie potrebbe essere trasmessa subito dopo il gran finale di DayDreamer. I bene informati dicono, infatti, che siano già iniziate da tempo le attività di doppiaggio. Can Yaman in Mr Wrong è ...Sanem è colpita dalla proposta di Can: sa che il fotografo sta facendo di tutto per permetterle di fidarsi ancora di lui, ma non può accettare di essere legata da un debito Scopriamo le Anticipazioni ...