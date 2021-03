Ascolti TV | Sabato 27 marzo 2021. Amici trionfa con il 28.3%, l’Under 21 all’11.2%. Cresce ancora Città Segrete (9.2%) (Di domenica 28 marzo 2021) Maria De Filippi I dati Auditel sono stati rilasciati in ritardo per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Sabato 27 marzo 2021, su Rai1 il match utile per gli Europei Under 21 Spagna-Italia ha conquistato 2.981.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 Amici – Il Serale ha raccolto davanti al video 5.990.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Un Piccolo Favore è stato seguito da 1.598.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 I Croods ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 2.098.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Rete4 Serafino totalizza un a.m. di 924.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Eden Missione Pianeta ha registrato 570.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 marzo 2021) Maria De Filippi I dati Auditel sono stati rilasciati in ritardo per un problema tecnico. Nella serata di ieri,27, su Rai1 il match utile per gli Europei Under 21 Spagna-Italia ha conquistato 2.981.000 spettatori pari.2% di share. Su Canale 5– Il Serale ha raccolto davanti al video 5.990.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Un Piccolo Favore è stato seguito da 1.598.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 I Croods ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (6.4%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 2.098.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Rete4 Serafino totalizza un a.m. di 924.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Eden Missione Pianeta ha registrato 570.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 ...

Capissima : Ok Amici fa buoni ascolti ma vorrei dire che il sabato sera non c'è niente da vedere in TV e siamo tutti in casa, p… - matteomancini83 : RT @Mattiabuonocore: 28.3% e 5.990.000 spettatori per la seconda di #Amici - TommyTommy80 : RT @fabiofabbretti: #Amici20 conferma il successone dell'esordio con quasi 6 milioni di spettatori e il 28.3% di share. In pochi per l'Unde… - see_lallero : RT @tvblogit: #Amici20 si avvicina ai 6 milioni, gli azzurrini si fermano poco sotto i 3. - VigilanzaT : #AscoltiTv #27marzo. Amici triplica la nazionale di calcio Under21. Continua la caporetto del sabato sera di Rai1 c… -