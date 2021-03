VIDEO F1, GP Bahrain 2021: gli highlights delle qualifiche. Pole spaziale di Verstappen, 4° Leclerc (Di sabato 27 marzo 2021) Max Verstappen comincia nel migliore dei modi il suo 2021 e conquista la Pole position nel Gran Premio del Bahrain, prima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, dopo aver chiuso al comando i test invernali e tutte le sessioni di prove libere disputate, si è confermato in vetta alla classifica anche in qualifica precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Sabato molto positivo per la Ferrari, che ha strappato addirittura la seconda fila in griglia con il 4° posto di Charles Leclerc. Peccato invece per Carlos Sainz, 8° a causa di un errore nell’ultimo giro dopo aver sempre tenuto il passo del compagno di squadra monegasco. Rivelazione AlphaTauri, con Pierre Gasly 5°. Bel rientro nel circus di Fernando Alonso, 9° con Alpine. Sorpresa negativa di giornata ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Maxcomincia nel migliore dei modi il suoe conquista laposition nel Gran Premio del, prima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, dopo aver chiuso al comando i test invernali e tutte le sessioni di prove libere disputate, si è confermato in vetta alla classifica anche in qualifica precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Sabato molto positivo per la Ferrari, che ha strappato addirittura la seconda fila in griglia con il 4° posto di Charles. Peccato invece per Carlos Sainz, 8° a causa di un errore nell’ultimo giro dopo aver sempre tenuto il passo del compagno di squadra monegasco. Rivelazione AlphaTauri, con Pierre Gasly 5°. Bel rientro nel circus di Fernando Alonso, 9° con Alpine. Sorpresa negativa di giornata ...

