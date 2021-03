Suez bloccato? Passate per l’Artico! Parola di Putin (Di sabato 27 marzo 2021) La Russia sta sfruttando la crisi di Suez – il canale bloccato dal supercargo “Ever Given ” – per promuovere una sua priorità strategia: sfruttare le rotte artiche, come ha suggerito Nikolai Korchunov, la persona di punta di Mosca per la strategia nella regione. L’azienda energetica russa Rosatum ha rilanciato, sostenendo che il percorso alternativo “ha più spazio per disegnare immagini maleducate”, in riferimento alla traiettoria a forma di pene compiuta dall’Ever Given nel Mar Rosso. L’Artico è stato individuato da Mosca (e dalla Cina, dagli Usa e da altri paesi europei) come un lineamento marittimo dall’elevato potenziale, perché lo scioglimento dei ghiacciai è reale (legato al surriscaldamento globale). La situazione a Suez – dove ogni giorno si perdono miliardi dollari per il blocco, ma che sovrappone varie sensibilità al di là ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) La Russia sta sfruttando la crisi di– il canaledal supercargo “Ever Given ” – per promuovere una sua priorità strategia: sfruttare le rotte artiche, come ha suggerito Nikolai Korchunov, la persona di punta di Mosca per la strategia nella regione. L’azienda energetica russa Rosatum ha rilanciato, sostenendo che il percorso alternativo “ha più spazio per disegnare immagini maleducate”, in riferimento alla traiettoria a forma di pene compiuta dall’Ever Given nel Mar Rosso. L’Artico è stato individuato da Mosca (e dalla Cina, dagli Usa e da altri paesi europei) come un lineamento marittimo dall’elevato potenziale, perché lo scioglimento dei ghiacciai è reale (legato al surriscaldamento globale). La situazione a– dove ogni giorno si perdono miliardi dollari per il blocco, ma che sovrappone varie sensibilità al di là ...

