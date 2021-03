Sicilia, la portavoce del governatore di centrodestra? È un’ex europarlamentare Pd. L’Ars le aumenta lo stipendio: è polemica (Di sabato 27 marzo 2021) “Vergogna, vergogna!”. Le urla sono quelle di alcuni deputati del Movimento 5 stelle in Sicilia. Protestano perché l’Assemblea regionale Siciliana ha appena approvato un articolo della finanziaria regionale che consentirà di aumentare fino a un “tetto di 160 migliaia di euro annui” il compenso del portavoce del governatore Nello Musumeci. Un incarico per il quale il presidente, che guida una giunta di centrodestra, ha voluto Michele Giuffrida, giornalista molto nota sull’isola. Conosciuta anche per i suoi trascorsi politici: è stata eletta all’Europarlamento dal Pd tra il 2014 e il 2019, ed è ancora oggi una componente dell’assemblea regionale dei dem, partito da sempre all’opposizione di Musumeci. È stata bagarre venerdì sera, quando l’articolo sul “trattamento economico del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “Vergogna, vergogna!”. Le urla sono quelle di alcuni deputati del Movimento 5 stelle in. Protestano perché l’Assemblea regionalena ha appena approvato un articolo della finanziaria regionale che consentirà dire fino a un “tetto di 160 migliaia di euro annui” il compenso deldelNello Musumeci. Un incarico per il quale il presidente, che guida una giunta di, ha voluto Michele Giuffrida, giornalista molto nota sull’isola. Conosciuta anche per i suoi trascorsi politici: è stata eletta all’Europarlamento dal Pd tra il 2014 e il 2019, ed è ancora oggi una componente dell’assemblea regionale dei dem, partito da sempre all’opposizione di Musumeci. È stata bagarre venerdì sera, quando l’articolo sul “trattamento economico del ...

Advertising

Elisa11926075 : RT @rosariograsso81: L'economia in ginocchio e Musumeci aumenta di 100mila euro lo stipendio della portavoce, l'elenco di chi ha votato Sì… - rosariograsso81 : L'economia in ginocchio e Musumeci aumenta di 100mila euro lo stipendio della portavoce, l'elenco di chi ha votato… - SebaTrovato : La Sicilia è in ginocchio e cosa fa Musumeci? la Regione Siciliana fa una legge per aumentare lo stipendio da 100 a… - GiuseQuatro : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia @m_giuffrida Un aumento di stipendio vergognoso per la portavoce del Presidente Mu… - antomusix : #Micciché parla di casta incazzandosi, non è forse casta chi concede al portavoce del governatore della #Sicilia, N… -