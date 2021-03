Scuola, dopo Pasqua oltre 5 milioni di studenti torneranno in presenza (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo i calcoli di TuttoScuola, nei giorni successivi alle vacanze Pasquali, 5,3 milioni di alunni saranno regolarmente tra i banchi. Sono il 62,3% (sei su dieci) degli 8,5 milioni di studenti italiani. Le regioni più interessate da questa riapertura sono Lombardia,Toscana, Campania e Veneto. Nel Lazio si torna sui banchi già martedì 30, con il passaggio in zona arancione Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo i calcoli di Tutto, nei giorni successivi alle vacanzeli, 5,3di alunni saranno regolarmente tra i banchi. Sono il 62,3% (sei su dieci) degli 8,5diitaliani. Le regioni più interessate da questa riapertura sono Lombardia,Toscana, Campania e Veneto. Nel Lazio si torna sui banchi già martedì 30, con il passaggio in zona arancione

Advertising

SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - marcodimaio : #Draghi annuncia riapertura delle #scuole fino alla prima media dopo Pasqua, anche in zona rossa. Un’ottima notizia… - MediasetTgcom24 : New York lancia il primo 'passaporto vaccinale' Usa #covid - noraasou_ : RT @Real_Scott_Mc: //comunque piccolo spoiler nel caso non lo sapeste, i real dei personaggi possono rimanere male dopo aver letto determin… - phrenziii : quando facevo fuga a scuola e dovevo portare la giustificazione la mattina dopo #Amici20 -