Ronaldo nervoso: non gli concedono un gol fantasma e scaraventa la fascia per terra (Di domenica 28 marzo 2021) Il Portogallo ha pareggiato 2-2 in Serbia subendo una doppia rimonta dopo essere andato in vantaggio di due gol. Ma il nervosismo di Cristiano Ronaldo è esploso in pieno recupero quando non è stato assegnato un gol dopo un tiro che probabilmente aveva varcato la linea. Ma, in assenza di tecnologia, ogni decisione spetta ad arbitro e assistente. Il gol non è stato concesso, Ronaldo ha mimato con le mani per segnalare che il pallone era entrato e dopo la decisione contraria si è sfilato la fascia di capitano, l’ha scaraventata per terra, lasciando velocemente il terreno di gioco a fine partita. Foto: Screen Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Il Portogallo ha pareggiato 2-2 in Serbia subendo una doppia rimonta dopo essere andato in vantaggio di due gol. Ma il nervosismo di Cristianoè esploso in pieno recupero quando non è stato assegnato un gol dopo un tiro che probabilmente aveva varcato la linea. Ma, in assenza di tecnologia, ogni decisione spetta ad arbitro e assistente. Il gol non è stato concesso,ha mimato con le mani per segnalare che il pallone era entrato e dopo la decisione contraria si è sfilato ladi capitano, l’hata per, lasciando velocemente il terreno di gioco a fine partita. Foto: Screen Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

