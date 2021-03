Ragazza di 21 anni morta per overdose a Roma: era in casa di un siriano ai domiciliari per droga (Di sabato 27 marzo 2021) A Roma una Ragazza di 21 anni è stata trovata morta in casa di un conoscente per overdose. Sul caso indaga la polizia per capire quali sostanze abbia assunto e chi possa avergliele cedute. Al vaglio in particolare la posizione dell’uomo, un siriano di 64 anni ai domiciliari proprio per reati di droga. La Ragazza morta per overdose a Roma La polizia ha trovato la Ragazza intorno alle 14, dopo essere stata allertata dal 118. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso siriano, dopo che la Ragazza si era sentita male nel suo appartamento in zona Tomba di Nerone, sulla Cassia. Secondo un primo esame sul ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Aunadi 21è stata trovataindi un conoscente per. Sul caso indaga la polizia per capire quali sostanze abbia assunto e chi possa avergliele cedute. Al vaglio in particolare la posizione dell’uomo, undi 64aiproprio per reati di. LaperLa polizia ha trovato laintorno alle 14, dopo essere stata allertata dal 118. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso, dopo che lasi era sentita male nel suo appartamento in zona Tomba di Nerone, sulla Cassia. Secondo un primo esame sul ...

