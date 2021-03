Quentin Tarantino, i 58 anni del grande regista pulp (Di sabato 27 marzo 2021) Compie 58 anni il mitico Quentin Tarantino. È autore di soli 9 film divenuti quasi tutti grandi successi cult grazie al suo personalissimo stile cinematografico. Peter Bogdanovich lo ha definito: “il regista più influente della sua generazione”. Un termine quanto mai azzeccato per un autore entrato di diritto nella storia del cinema Definito anche un “regista DJ” per la sua capacità di adattare in una sola opera stili diversi, Tarantino ha sempre portato sullo schermo film divenuti cult grazie al suo inconfondibile marchio di fabbrica. Innanzitutto il grande regista americano sin dal suo grande esordio con “Le iene” si è distinto per utilizzo di personaggi grotteschi , dialoghi surreali e violenza quasi splatter. A questo si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Compie 58il mitico. È autore di soli 9 film divenuti quasi tutti grandi successi cult grazie al suo personalissimo stile cinematografico. Peter Bogdanovich lo ha definito: “ilpiù influente della sua generazione”. Un termine quanto mai azzeccato per un autore entrato di diritto nella storia del cinema Definito anche un “DJ” per la sua capacità di adattare in una sola opera stili diversi,ha sempre portato sullo schermo film divenuti cult grazie al suo inconfondibile marchio di fabbrica. Innanzitutto ilamericano sin dal suoesordio con “Le iene” si è distinto per utilizzo di personaggi grotteschi , dialoghi surreali e violenza quasi splatter. A questo si ...

