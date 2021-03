Più luce, giornate più lunghe, qualche fastido: entra in vigore l’ora legale (Di sabato 27 marzo 2021) Questa notte, la notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, le lancette dell’orologio si spostano in avanti di un’ora: entra in vigore infatti l’ora legale. Un gesto apparentemente facile facile (così facile che i computer lo fanno automaticamente), ma che porta importanti cambiamenti, positivi e negativi, per i cittadini italiani, europei e ovviamente bergamaschi. Se da una parte , restrizioni Covid a parte, le giornate che si allungano portano allegria e voglia di vivere, ai bambini e anziani il cambio repentino può indurre qualche piccolo fastidio. E se l’avanzamento delle lancette consente di risparmiare sulle bollette elettriche, non di meno anche agli adulti può creare leggeri “scompensi”. Tra gli adulti, fatte salve le predisposizioni soggettive, sono soprattutto gli insonni che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Questa notte, la notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, le lancette dell’orologio si spostano in avanti di un’ora:ininfatti. Un gesto apparentemente facile facile (così facile che i computer lo fanno automaticamente), ma che porta importanti cambiamenti, positivi e negativi, per i cittadini italiani, europei e ovviamente bergamaschi. Se da una parte , restrizioni Covid a parte, leche si allungano portano allegria e voglia di vivere, ai bambini e anziani il cambio repentino può indurrepiccolo fastidio. E se l’avanzamento delle lancette consente di risparmiare sulle bollette elettriche, non di meno anche agli adulti può creare leggeri “scompensi”. Tra gli adulti, fatte salve le predisposizioni soggettive, sono soprattutto gli insonni che ...

