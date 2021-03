Parma, Brunetta: «River grande squadra. Ma resto in Europa» (Di sabato 27 marzo 2021) Juan Brunetta, calciatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Continental dal ritiro dell’Argentina Under 23: le sue parole Juan Brunetta, calciatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Continental dal ritiro dell’Argentina Under 23. Le sue dichiarazioni. «Il River negli ultimi tempi ha fatto grandi cose, qualsiasi calciatore vorrebbe giocare lì. E una squadra importante, che anche se vince 3 a 0 non si ferma e vuole di più. La mia intenzione è quella di continuare qui in Europa, però nessuno sa cosa riserverà il futuro e dove giocherò». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Juan, calciatore del, ha parlato ai microfoni di Radio Continental dal ritiro dell’Argentina Under 23: le sue parole Juan, calciatore del, ha parlato ai microfoni di Radio Continental dal ritiro dell’Argentina Under 23. Le sue dichiarazioni. «Ilnegli ultimi tempi ha fatto grandi cose, qualsiasi calciatore vorrebbe giocare lì. E unaimportante, che anche se vince 3 a 0 non si ferma e vuole di più. La mia intenzione è quella di continuare qui in, però nessuno sa cosa riserverà il futuro e dove giocherò». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

barbibegarie : RT @ParmaLiveTweet: Ag. Brunetta sul mercato: 'Lo hanno richiesto Racing e River, ma il Parma non lo ha lasciato partire' - CalcioNews24 : Parma, agente Brunetta: «Perché Juan non gioca?» - Fantacalcio : Parma, mistero Brunetta. L'agente: 'Non so perché non giochi' - ParmaLiveTweet : Ag. Brunetta sul mercato: 'Lo hanno richiesto Racing e River, ma il Parma non lo ha lasciato partire'… - BombeDiVlad : ????#Parma, agente di #Brunetta: “Non so perché non giochi. Riscatto? Aspettiamo novità” ??Le parole di #Celoria… -