Napoli, non si fermano all’alt della polizia: dopo l’inseguimento aggrediscono gli agenti (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la serata di ieri due uomini hanno tentato la fuga dopo un tentativo di controllo della polizia. Una volta raggiunti dagli agenti questi hanno aggredito le forze dell’ordine. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze hanno notato quattro uomini a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, si sono dati alla fuga per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato al corso Novara, con il supporto di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno raggiunto l’auto ma gli occupanti, scesi dal veicolo, hanno tentato nuovamente la fuga a piedi e, non senza ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la serata di ieri due uomini hanno tentato la fugaun tentativo di controllo. Una volta raggiunti dagliquesti hanno aggredito le forze dell’ordine. Ieri sera glidel Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze hanno notato quattro uomini a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, si sono dati alla fuga per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. I poliziotti,un breve inseguimento terminato al corso Novara, con il supporto di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno raggiunto l’auto ma gli occupanti, scesi dal veicolo, hanno tentato nuovamente la fuga a piedi e, non senza ...

Gazzetta_it : #Insigne e il Napoli: perché non arriva il rinnovo? - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, a Napoli non si presenta il 60% dei convocati - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, a Napoli non si presenta il 60% dei convocati - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Insigne, appuntamento in estate per il rinnovo, il Napoli non vuole separarsi da lui - cardibe : RT @Rob_inho_: Napoli non trema, balla! #terremoto -