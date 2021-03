Merkel a tutto gas (russo). Così il North Stream 2 divide la Germania (Di sabato 27 marzo 2021) Durante la recente missione ufficiale a Bruxelles il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito con decisione la contrarietà degli Stati Uniti circa il completamento del gasdotto North Stream 2. L’opera – aveva dichiarato Blinken la settimana precedente – rappresenterebbe un “cattivo affare” per la Germania, per l’Ucraina e per gli alleati europei degli Stati Uniti. Contrariamente alla narrazione promossa in Germania, secondo cui il progetto sarebbe il frutto di una iniziativa essenzialmente commerciale condotta da imprese private senza finalità politiche, il Segretario di Stato ha ribadito che l’opera è parte di un “progetto geopolitico russo rivolto a dividere l’Europa e indebolirne la sicurezza energetica”. Tutte le imprese coinvolte nel completamento dell’opera sono ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) Durante la recente missione ufficiale a Bruxelles il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito con decisione la contrarietà degli Stati Uniti circa il completamento del gasdotto2. L’opera – aveva dichiarato Blinken la settimana precedente – rappresenterebbe un “cattivo affare” per la, per l’Ucraina e per gli alleati europei degli Stati Uniti. Contrariamente alla narrazione promossa in, secondo cui il progetto sarebbe il frutto di una iniziativa essenzialmente commerciale condotta da imprese private senza finalità politiche, il Segretario di Stato ha ribadito che l’opera è parte di un “progetto geopoliticorivolto are l’Europa e indebolirne la sicurezza energetica”. Tutte le imprese coinvolte nel completamento dell’opera sono ...

