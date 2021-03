LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Foggia, Antonelli, Rossi e Fenati si giocano la pole (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Binder è ad un passo dalla pole! Che intertempi per il sudafricano! Guevara e Masià attaccano il #40 del gruppo. 16.10 Toba strappa il terzo tempo, ma tutto può cambiare! Bandiera a scacchi! 16.09 Attenzione ad Antonelli che è in una posizione ottima per puntare alla pole-position. Attendiamo l’ultimo giro cronometrato! 16.08 La classifica aggiornata: 1 40 D. BINDER 2:04.354 2 52 J. ALCOBA +0.083 3 2 G. RODRIGO +0.426 4 11 S. GARCIA +0.516 5 5 J. MASIA +0.637 6 7 D. Foggia +0.761 7 27 K. TOBA +1.060 8 23 N. Antonelli +1.067 9 28 I. GUEVARA +1.119 10 99 C. TATAY +1.375 16.07 Molti piloti entrano ai box. Il sudafricano ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Binder è ad un passo dalla! Che intertempi per il sudafricano! Guevara e Masià attaccano il #40 del gruppo. 16.10 Toba strappa il terzo tempo, ma tutto può cambiare! Bandiera a scacchi! 16.09 Attenzione adche è in una posizione ottima per puntare alla-position. Attendiamo l’ultimo giro cronometrato! 16.08 La classifica aggiornata: 1 40 D. BINDER 2:04.354 2 52 J. ALCOBA +0.083 3 2 G. RODRIGO +0.426 4 11 S. GARCIA +0.516 5 5 J. MASIA +0.637 6 7 D.+0.761 7 27 K. TOBA +1.060 8 23 N.+1.067 9 28 I. GUEVARA +1.119 10 99 C. TATAY +1.375 16.07 Molti piloti entrano ai box. Il sudafricano ...

