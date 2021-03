In libreria con: “Dante” di Alessandro Barbero (Di sabato 27 marzo 2021) Un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo, ma capace di trascendere la sua epoca e parlare anche a noi, oggi. Dante e il rapporto con gli antenati, Dante e la politica, Dante esule, Dante e l’amore. Sono molte e ricche le sfaccettature, i punti di vista e gli approcci a un personaggio così complesso – padre nobile della nostra lingua e dell’Italia unita con secoli di anticipo – che lo storico Alessandro Barbero adotta per avvicinarsi a questo gigante. Un racconto appassionante È l’anno del settimo centenario dalla morte dell’Alighieri (lo scorso 25 marzo si è celebrato il Dantedì, giornata a lui dedicata) e Laterza propone ai lettori il volume Dante col quale Alessandro Barbero sta riscuotendo in un clamoroso ... Leggi su velvetmag (Di sabato 27 marzo 2021) Un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo, ma capace di trascendere la sua epoca e parlare anche a noi, oggi.e il rapporto con gli antenati,e la politica,esule,e l’amore. Sono molte e ricche le sfaccettature, i punti di vista e gli approcci a un personaggio così complesso – padre nobile della nostra lingua e dell’Italia unita con secoli di anticipo – che lo storicoadotta per avvicinarsi a questo gigante. Un racconto appassionante È l’anno del settimo centenario dalla morte dell’Alighieri (lo scorso 25 marzo si è celebrato ildì, giornata a lui dedicata) e Laterza propone ai lettori il volumecol qualesta riscuotendo in un clamoroso ...

