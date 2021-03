Francesca Fialdini a Canzone Segreta | “Si inventano sempre di tutto sul mio conto”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 27 marzo 2021) Polemica soft ieri aera ospite nel seguitissimo programma di Serena Rossi e, mentre si trovava nello studio al buio, in attesa della sua sorpresa, qualcuno del pubblico le chiede: “Ha paura?”. La presentatrice decide allora di cogliere la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Paura? No, la paura è legata alle cose che non vuoi che gli altri scoprano di te. Mi piacerebbe che gli altri scoprissero più di me”, ha replicato la. “Non mi espongo mai, però di me”, ha detto, evidentemente riferendosi alle dicerie e i gossip sul suo, ma con garbo e dolcezza, sorridendo. Poi ha aggiunto: “Curioso no? Se non racconti la tua vita sui social oggi sembra che la tua ...