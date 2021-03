Federico Fashion Style: chiuso il locale e multe per violazione delle norme anti Covid (Di sabato 27 marzo 2021) Trovate quindici persone all’interno del locale: scatta la chiusura per tre giorni e le multe per violazione delle norme anti Covid Prima gli attacchi sui social, poi l’auto che è stata ritrovata graffiata nel centro di Cagliari. Ieri a Sassari il Tour in Sardegna del parrucchiere dei vip, Federico Lauri, è stato complicato da una segnalazione: la Polizia locale, infatti, dietro segnalazione di un cittadino, ha ispezionato il salone in cui era al lavoro il parrucchiere dei vip, in via Carlo Felice, e ha trovato all’interno 15 persone, tra cui sei dipendenti, sei clienti e altre tre in attesa. Per il parrucchiere dei vip è scattata oltre ad una multa salata, anche la sanzione accessoria di chiusura del salone per tre giorni. Così gli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 marzo 2021) Trovate quindici persone all’interno del: scatta la chiusura per tre giorni e leperPrima gli attacchi sui social, poi l’auto che è stata ritrovata graffiata nel centro di Cagliari. Ieri a Sassari il Tour in Sardegna del parrucchiere dei vip,Lauri, è stato complicato da una segnalazione: la Polizia, infatti, dietro segnalazione di un cittadino, ha ispezionato il salone in cui era al lavoro il parrucchiere dei vip, in via Carlo Felice, e ha trovato all’interno 15 persone, tra cui sei dipendenti, sei clienti e altre tre in attesa. Per il parrucchiere dei vip è scattata oltre ad una multa salata, anche la sanzione accessoria di chiusura del salone per tre giorni. Così gli ...

