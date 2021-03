Come Salvini è stato zittito da Draghi sulle riaperture ad aprile (Di sabato 27 marzo 2021) “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile”. È di nuovo una Lega di lotta quella che Matteo Salvini minaccia di mandare in Cdm. Non nasconde il suo disappunto il leader della Lega, dopo le misure restrittive che la cabina di regia di Palazzo Chigi avrebbe deciso di adottare anche dopo Pasqua. “Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi”, scrive Salvini, mentre il premier Draghi risponde alle domande dei giornalisti a Palazzo Chigi, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di”. È di nuovo una Lega di lotta quella che Matteominaccia di mandare in Cdm. Non nasconde il suo disappunto il leader della Lega, dopo le misure restrittive che la cabina di regia di Palazzo Chigi avrebbe deciso di adottare anche dopo Pasqua. “Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidenteche dal 7, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi”, scrive, mentre il premierrisponde alle domande dei giornalisti a Palazzo Chigi, ...

pfmajorino : #Salvini che cerca di spiegare a #MarioDraghi come far ripartire l'economia italiana è una delle cose più divertenti che si sia mai vista. - borghi_claudio : Giusto per far capire anche come alla fine le decisioni sono sempre prese ad un tavolo dove c'è gente con una stori… - VittorioSgarbi : Nessuno di questi si occupa dell’Italia e degli italiani. Chi lo fa, come Salvini, viene messo sotto processo. Nel… - mirko_cini : RT @pfmajorino: #Salvini che cerca di spiegare a #MarioDraghi come far ripartire l'economia italiana è una delle cose più divertenti che si… - MonicaPiriti : RT @janavel7: Bello fare politica alla cazzona maniera come Salvini, dire 'bisogna riaprire subito' sapendo benissimo che è un suicidio e… -