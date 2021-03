Animali di compagnia, Cna: riaprire subito i servizi di toelettatura (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiriaprire subito le attività che offrono servizi di toelettatura per gli Animali domestici. È la richiesta che il presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (Cna) di Salerno, Lucio Ronca, ed il presidente della FNT Federazione Nazionale degli Artigiani, Salvatore Ciccarelli, hanno inoltrato questa mattina all’Unità di Crisi regionale della Campania, a nome delle circa mille imprese del settore che necessitano di un chiarimento urgente rispetto alla chiusura. Si ravvisa, infatti, la possibilità di una riapertura immediata in quanto le attività di toelettatura, ovvero servizi di igiene agli Animali, non rientrano esplicitamente nell’Allegato 24 del Dpcm dello scorso 2 marzo. Nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutile attività che offronodiper glidomestici. È la richiesta che il presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (Cna) di Salerno, Lucio Ronca, ed il presidente della FNT Federazione Nazionale degli Artigiani, Salvatore Ciccarelli, hanno inoltrato questa mattina all’Unità di Crisi regionale della Campania, a nome delle circa mille imprese del settore che necessitano di un chiarimento urgente rispetto alla chiusura. Si ravvisa, infatti, la possibilità di una riapertura immediata in quanto le attività di, ovverodi igiene agli, non rientrano esplicitamente nell’Allegato 24 del Dpcm dello scorso 2 marzo. Nel ...

Advertising

anteprima24 : ** #Animali di compagnia, #Cna: riaprire subito i servizi di #Toelettatura ** - Bisceglie24 : Toelettatura di animali di compagnia, riparte il servizio. La Notte: “Sanata incoerenza ultimo Dpcm” - FloMassardi : ? ORDINANZA ANIMALI DA COMPAGNIA ? Da oggi, quando la Regione Lombardia è classificata in Fascia Rossa, l’attività… - dpdarete4 : Volete trascorrere una domenica mattina in compagnia di tanti quattrozampe e delle loro storie emozionanti? Allora… - MarcoNeri1987 : @Alberto_Cirio degli animali d'affezione; - allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche di diffusione all… -