Ancora sparatorie nella notte in Virginia: due persone morte e otto feriti (Di sabato 27 marzo 2021) Non si placa la follia omicida negli Stati Uniti: due persone sono rimaste uccise ed almeno otto ferite in diverse sparatorie che si sono avute la notte scorsa a Virginia Beach, cittadina costiera ... Leggi su globalist (Di sabato 27 marzo 2021) Non si placa la follia omicida negli Stati Uniti: duesono rimaste uccise ed almenoferite in diverseche si sono avute lascorsa aBeach, cittadina costiera ...

Advertising

sparatorie : RT @dracul44ura: 2021 e pensate che farvi di xanaxx sia ancora una cosa figa T-T - aranciaverde : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Ancora sparatorie negli #USA 2 morti e almeno 8 feriti in #Virginia - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Ancora sparatorie negli #USA 2 morti e almeno 8 feriti in #Virginia - zazoomblog : Ancora sparatorie nella notte in Virginia: due persone morte e otto feriti - #Ancora #sparatorie #nella #notte - globalistIT : -