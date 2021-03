Vaccini in Toscana, dietrofront della Regione dopo le proteste: fra gli over 80 precedenza ai fragilissimi (Di venerdì 26 marzo 2021) dopo le segnalazioni di molti cittadini cambiano i criteri per la vaccinazione degli anziani. I medici chiameranno i pazienti non solo per età ma anche per patologie. Ancora fanalino di coda per le somministrazioni negli ultraottantenni Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 26 marzo 2021)le segnalazioni di molti cittadini cambiano i criteri per la vaccinazione degli anziani. I medici chiameranno i pazienti non solo per età ma anche per patologie. Ancora fanalino di coda per le somministrazioni negli ultraottantenni

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Toscana L'inutile Vertice europeo certifica ritardi ed errori di Bruxelles sui vaccini ... che ha vaccinato quasi il 50% degli over 80 (facendo meglio di molte altre regioni; la Toscana è ... La verità è che mancano i vaccini promessi. Il sito del Ministero della Salute ancora oggi mostra la ...

Vaccini, Draghi: "Cittadini ingannati". Strigliata anche alle Regioni Ma il tema vaccini è al centro anche del dibattito italiano, con una 'strigliata' di Draghi alle ... rischiano il rosso Valle d'Aosta e Toscana, il Lazio spera nell'arancione, il Veneto resta in bilico ...

Vaccini Covid Toscana, infuria la polemica. "Bezzini si dimetta", Lega annuncia sfiducia LA NAZIONE Giani promette: 200mila dosi agli ultra 80enni entro Pasqua Proteste e rabbia, il presidente della Toscana sotto assedio lancia il nuovo piano e ammette errori nella prima fase ...

"Per noi lei è già vaccinato". Ma è ancora in attesa Il paradossale caso di un pensionato in fascia d’ètà AstraZeneca. Era prenotato prima dello stop, ma la sua dose non si sa a chi è andata ...

