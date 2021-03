Traffico Roma del 26-03-2021 ore 20:00 (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera da Simone Cerchiara e ben trovati a questo aggiornamento scorrevole il Traffico sulle principali strade al momento regolare i principali collegamenti del trasporto pubblico ma ricordiamo che dalle 20 riparte lo sciopero e saranno quindi possibili cancellazioni o limitazioni di servizi e corse ma per quanto riguarda la linea C della metro il servizio comunque terminerà tra le 20:30 e le 21 questo per i lavori in programma sulla linea e la metro C oltre a chiudere anticipatamente sabato e domenica rimarrà chiusa per cui Giada domattina servizio interrotto e sostituito dagli autobus ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana chiuso verso l’Eur zona euro dove è in diverse strade abbiamo lavori in corso si tratta degli allestimenti per il circuito di Formula e limitazioni per il Traffico con chiusure e divieti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara e ben trovati a questo aggiornamento scorrevole ilsulle principali strade al momento regolare i principali collegamenti del trasporto pubblico ma ricordiamo che dalle 20 riparte lo sciopero e saranno quindi possibili cancellazioni o limitazioni di servizi e corse ma per quanto riguarda la linea C della metro il servizio comunque terminerà tra le 20:30 e le 21 questo per i lavori in programma sulla linea e la metro C oltre a chiudere anticipatamente sabato e domenica rimarrà chiusa per cui Giada domattina servizio interrotto e sostituito dagli autobus ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana chiuso verso l’Eur zona euro dove è in diverse strade abbiamo lavori in corso si tratta degli allestimenti per il circuito di Formula e limitazioni per ilcon chiusure e divieti ...

