Tazza da caffè commestibile: una realtà ecosostenibile (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi di noi non apprezza un buon dolce alla fine del caffè? E se il dolce fosse la tazzina stessa? Avete letto bene. Quella della Tazza da caffè commestibile è un’invenzione straordinaria. Che nasce dal progetto di due studenti di economia al Newton College di Praga. Si chiamano Zuzaa Zverova e Miroslav Myroncuk. Un valido aiuto, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi di noi non apprezza un buon dolce alla fine del? E se il dolce fosse la tazzina stessa? Avete letto bene. Quella delladaè un’invenzione straordinaria. Che nasce dal progetto di due studenti di economia al Newton College di Praga. Si chiamano Zuzaa Zverova e Miroslav Myroncuk. Un valido aiuto,

Advertising

lucre_quadrini : RT @Mrs__Dimples: Prossimo articolo: Tommaso Zorzi prepara il caffè e come musica su Instagram usa “il caffè della Peppina” Indignato Rob… - so_depressa : RT @Mrs__Dimples: Prossimo articolo: Tommaso Zorzi prepara il caffè e come musica su Instagram usa “il caffè della Peppina” Indignato Rob… - Mrs__Dimples : Prossimo articolo: Tommaso Zorzi prepara il caffè e come musica su Instagram usa “il caffè della Peppina” Indigna… - FrancyilPunto : @Acid0_nucleic0 Io metterei un tavolino basso e grande davanti al divano, con libri, riviste e una bella tazza di caffè - bar_da_fumito : Caffè leggermente macchiato freddo in tazza calda per il signore! -

Ultime Notizie dalla rete : Tazza caffè Il Museo dell'Emigrazione di Frossasco parte con musica, mate e empanadas ... realizzabili grazie alla ricetta pubblicata sui canali social del Museo, e bere una tazza di mate, magari al posto del solito caffè. Veronica Signoretta Ricevi le nostre ultime notizie da Google ...

La primavera in una foto: caccia alle migliori immagini scattate dai lettori e inviate via Instagram ... uno stormo di uccelli in volo, il ritratto di una madre, il dettaglio di un viso o di una mano, il primo gelato, una bicicletta pronta all'uso, una tazza di caffè davanti a una finestra aperta su un ...

Caffè Borbone presenta: Borbonciok il cioccolatino fondente ripieno al caffè il binomio dal gusto vincente Fortune Italia ... realizzabili grazie alla ricetta pubblicata sui canali social del Museo, e bere unadi mate, magari al posto del solito. Veronica Signoretta Ricevi le nostre ultime notizie da Google ...... uno stormo di uccelli in volo, il ritratto di una madre, il dettaglio di un viso o di una mano, il primo gelato, una bicicletta pronta all'uso, unadidavanti a una finestra aperta su un ...