Sit-in di protesta di estetiste e parrucchieri

protesta forte e ovviamente civile, sabato 27 marzo alle 10:00 sulla Rotonda del Lungomare di Taranto. A protestare sono gli imprenditori di Confartigianato Benessere, gli artigiani che hanno dovuto chiudere le loro attività di acconciatura, estetica e tatuaggi a seguito delle norme da "zona rossa" contro il Covid. "Noi siamo sicuri" è lo slogan degli imprenditori che scenderanno pacificamente in campo domani, protestando contro l'esercizio abusivo dell'attività che durante questo periodo di chiusura forzata dei nostri negozi, viene svolto da molti. Basta guardare sul web e sui social per rendersene conto: c'è chi, in barba alle norme, si reca a domicilio dei clienti per prestare i propri servizi. Nel denunciare l'abusivismo i titolari di negozi di barbiere, parrucchiere, estestista e tatuatori ribadiscono il loro grido di

