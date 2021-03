Share Now lancia il primo programma fedeltà del mondo del car sharing in 14 città europee

Advertising

leveranos : RT @chevida: Share Now lancia il primo programma fedeltà nel car sharing @ShareNow_global @ANIASA_ @leveranos su - DavideAlemani : Then as now... “I posti più caldi all'Inferno sono riservati a coloro che nei momenti di grande crisi morale mante… - qualitytravelit : Share Now lancia il programma fedeltà => - ANSA_Motori : Il car sharing Share Now inaugura il programma fedeltà #ANSAmotori - solomotori : Share Now, car sharing inaugura il programma fedeltà -

Ultime Notizie dalla rete : Share Now

...of revenues described earlier and some of the contracts previously estimated to be profitable... and from grants of restricted and deferredunits made to key employees. Net loss of $28.3 ...Stephen Sanchez, CEO of EVmo, stated, "Our owned fleet and managed fleet arecomprised of 14% electric vehicles (EVs). We are proud to be one of the first Tesla ridefleet partners in the U.L'azienda di car sharing a flusso libero Share Now lancia in 14 città europee il suo programma fedeltà Share Now Rewards. (ANSA) ...Share Now, leader di mercato e pioniere del car sharing lancia in 14 città europee il suo programma fedeltà Share Now Rewards. È la prima volta che un operatore di car sharing free-floating dedica ai ...