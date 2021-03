Serie D | ecco quali sono le squadre in testa ai 9 gironi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mancano ancora 12 partite alla fine del campionato diD (13 per iA e C), ma in alcuni gruppi la lotta per la vetta sembra ormai riservata a poche, allora, le situazioni di chi è inad oggi nei 9della quartadel campionato italiano.D:A, B, C Nel Girone A è il Gozzano incon 53 punti, tallonato dalla Castellanzese a 50 che nell’ultima giornata ha fallito l’opportunità di andare a -1 pareggiando con il Legnano. I piemontesi, invece, sembrano essersi ripresi dallo scivolone contro la Lavagnese vincendo 3-0 sul campo dell’Arconatese. Bra e Pont Donnaz, rispettivamente a 47 e 48 punti,pronte ad approfittare ad eventuali passi ...