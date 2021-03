Rsa, più costi e meno ospiti "Aumentano le rette" (Di venerdì 26 marzo 2021) di Fabio Luongo costi sempre più alti per la necessità di acquistare continuamente materiali sanitari come mascherine, guanti, tute e per la sanificazione periodica dei locali. E al contempo un calo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) di Fabio Luongosempre più alti per la necessità di acquistare continuamente materiali sanitari come mascherine, guanti, tute e per la sanificazione periodica dei locali. E al contempo un calo ...

Ultime Notizie dalla rete : Rsa più Crollo dei contagi nelle case di riposo Intanto nelle Rsa si fa sempre più evidente l'effetto vaccino. I dati dei contagi nelle case di riposo sono letteralmente crollati negli ultimi due mesi. La copertura di operatori e ospiti, tra le ...

Rsa, più costi e meno ospiti "Aumentano le rette" È la situazione sempre più difficile che stanno vivendo le case di riposo in Brianza a seguito ... così da arrivare a soluzioni concrete, quali nuovi "finanziamenti specifici per le Rsa". A chiederlo, ...

È la situazione sempre più difficile che stanno vivendo le case di riposo in Brianza a seguito ... così da arrivare a soluzioni concrete, quali nuovi "finanziamenti specifici per le Rsa". A chiederlo, ...