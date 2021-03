Roma, riders in piazza per il 'No Delivery dDay': 'Più tutele per il nostro lavoro' (Di venerdì 26 marzo 2021) Alcune decine di rider, appartenenti ai maggiori gruppi di consegne su app, hanno manifestato a Roma in piazza San Silvestro per il 'No Delivery Day' nazionale. 'Il nostro lavoro è regolato da un ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Alcune decine di rider, appartenenti ai maggiori gruppi di consegne su app, hanno manifestato ainSan Silvestro per il 'NoDay' nazionale. 'Ilè regolato da un ...

Advertising

misspassinella1 : RT @tuttacolpade: STRIKE ?? Non usate piattaforme Just Eat, Uber Eats, My Menù, Glovo, Deliveroo, etc Seguite le pagine di Riders Union Bolo… - tuttacolpade : STRIKE ?? Non usate piattaforme Just Eat, Uber Eats, My Menù, Glovo, Deliveroo, etc Seguite le pagine di Riders Unio… - LaPresse_news : Lavoro, #Riders Union Bologna: “Protocollo contro caporalato primo passo per trattativa più ampia”… - morgancrazy : 26 marzo a Roma mobilitazione de* lavorat* dello spettacolo dal vivo, riders, logistica e precari* della scuola e 2… - cronacadiroma : #Roma - Rissa tra #Riders , un accoltellato -