Recensione realme 8 Pro | molta sostanza | piccolo prezzo

Leggi su wired

(Di venerdì 26 marzo 2021) In un mondo perfetto, per i consumatori, i telefoni di fascia alta costerebbero 500 euro, invece arrivano a ben oltre il doppio. In alcuni casi la giustificazione è la forte spinta tecnologica, ma il più delle volte è puro margine di guadagno: ecco perché il nuovo8 Pro è una risorsa preziosa per le nostre tasche. Il prodotto appena lanciato dall’emergente azienda cinese ha nel cartellino dele nella scheda tecnica gli elementi di forza per farsi apprezzare: un telefono di, pragmatico, persino con qualche eccesso. L’elemento di marketing, per agganciare il consumatore, è infatti la fotocamera con 108 megapixel, una risoluzione inutile ma che rende il8 Pro molto attraente considerando lo scontrino battuto in cassa. Dal punto di vista del design lo smartphone non dispiace, le linee sono ...