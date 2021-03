MPS e SACE insieme per sostenere marchi Boggi e Brian & Barry

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Banca MPS ha finalizzato un’operazione di finanziamento di 4 milioni a favore di BBB, società con sede a Monza che rappresenta idi abbigliamento. Il finanziamento è assistito da Garanzia Italia di, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, nell’ambito della finanza a sostegno della liquidità prevista dal Decreto Liquidità per aiutare le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. L’operazione, con durata 6 anni di cui 2 di preammortamento, è destinata al sostegno finanziario della società, sia per far fronte alla situazione attuale, sia per supportare il piano di crescita, attraverso l’apertura di nuovi punti vendita, il continuo rinnovamento di quelli esistenti e gli investimenti nelle azioni di marketing. “Con il ...