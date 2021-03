Monte Carlo Yachts: pronta consegna yacht per stagione su misura (Di venerdì 26 marzo 2021) In un anno atipico, Monte Carlo yachts consolida il suo approccio ‘tailor-made” e si prepara a consegnare diversi yacht personalizzati sui mercati internazionali, compresa la prima unità MCY 105 a raggiungere l’Australia. Un approccio basato sulla costruzione di yacht ‘su misura’, teso a migliorare costantemente l’esperienza degli armatori in tutto il mondo, è da sempre il tratto distintivo di Monte Carlo yachts. Difatti, nei prossimi mesi, il cantiere italiano consegnerà numerosi modelli della gamma MCY, che rispondono appieno alle esigenze e ai desideri di ciascun armatore, e si distinguono per gli alti livelli di comfort e sicurezza a bordo. Monte ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 26 marzo 2021) In un anno atipico,consolida il suo approccio ‘tailor-made” e si prepara are diversipersonalizzati sui mercati internazionali, compresa la prima unità MCY 105 a raggiungere l’Australia. Un approccio basato sulla costruzione di‘su’, teso a migliorare costantemente l’esperienza degli armatori in tutto il mondo, è da sempre il tratto distintivo di. Difatti, nei prossimi mesi, il cantiere italiano consegnerà numerosi modelli della gamma MCY, che rispondono appieno alle esigenze e ai desideri di ciascun armatore, e si distinguono per gli alti livelli di comfort e sicurezza a bordo....

Advertising

rmc_official : Vi aspettiamo, dalle 12.00! @MetaErmal @rosariarenna #ErmalMeta #DueComeNoi #24marzo #RadioMonteCarlo - WeAreTennisITA : Novak Djokovic non giocherà a Miami ?? «Starò a casa con la famiglia». Così Djokovic, che salta il primo Masters 10… - theres52ways : È da ieri sera che ci penso. Monte Carlo. Il vecchio. I Ris in elicottero. Non si è mai capito perché. Altro che se… - blotewhite : sittin in a old monte carlo.. - eventi_mc : #Festival #MonteCarlo Incontro con gli artisti, Venerdì 26 marzo 2021 alle 18.30, One Monte-Carlo - Anfiteatro : Fe… -