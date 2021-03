Migranti a Ventimiglia, uno spazio a misura di bambino per restituire ai piccoli in transito un luogo sereno (Di venerdì 26 marzo 2021) Migranti a Ventimiglia, uno spazio a misura di bambino per restituire ai più piccoli in transito un luogo sereno Un luogo dove potere riappropriarsi di una dimensione di serenità, svago e gioco e in cui poter tornare a essere bambini, dopo viaggi lunghi, pericolosi e sfiancanti, al contempo dando la possibilità ai genitori di poter fare colloqui per accertare eventuali vulnerabilità e bisogni e accedere ai servizi. Con queste finalità a Ventimiglia Save the Children e Caritas Intemelia hanno allestito uno spazio a misura di bambino, costituito da una tensostruttura per le attività con le famiglie in transito e figli ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021), unodiperai piùinunUndove potere riappropriarsi di una dimensione di serenità, svago e gioco e in cui poter tornare a essere bambini, dopo viaggi lunghi, pericolosi e sfiancanti, al contempo dando la possibilità ai genitori di poter fare colloqui per accertare eventuali vulnerabilità e bisogni e accedere ai servizi. Con queste finalità aSave the Children e Caritas Intemelia hanno allestito unodi, costituito da una tensostruttura per le attività con le famiglie ine figli ...

Advertising

cmqpiena : RT @RedattoreSocial: #Migranti, a #Ventimiglia uno Spazio a misura di bambini in transito e delle loro famiglie. Iniziativa di @SaveChildre… - RedattoreSocial : #Migranti, a #Ventimiglia uno Spazio a misura di bambini in transito e delle loro famiglie. Iniziativa di… - LiguriaOggi : Migranti a Ventimiglia, uno spazio a misura di bambino per i più piccoli - GiornaleLORA : Migranti a Ventimiglia: operativo uno Spazio a misura di bambino per restituire ai più piccoli in transito con le p… - MarioGuglielmi : Migranti a Ventimiglia, Save the Children e Caritas Intemelia: operativo uno Spazio a misura di bambino -