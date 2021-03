LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: bandiera verde! inizia il Mondiale 2021! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE Prove libere DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 11.54 Il francese Lorenzo Fellon si appresta al debutto in Moto3 con SIC58, compagno il giapponese box Tatsuki Suzuki. 11.52 Quasi tutti i piloti scendono subito in pista. Nei test svolti prima del Mondiale, lo spagnolo Jaume Masià (Leopard) ha firmato il nuovo record del tracciato, primato non ufficiale. 11.50 bandiera verde! inizia il Mondiale Moto3! 11.49 Il giapponese Tatsuki Suzuki sarà al via del Gran Premio del Qatar. L’alfiere di casa SIC 58 è positivo al test del Coronavirus e potrà prendere parte al primo atto del ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 11.54 Il francese Lorenzo Fellon si appresta al debutto incon SIC58, compagno il giapponese box Tatsuki Suzuki. 11.52 Quasi tutti i piloti scendono subito in pista. Nei test svolti prima del, lo spagnolo Jaume Masià (Leopard) ha firmato il nuovo record del tracciato, primato non ufficiale. 11.50il! 11.49 Il giapponese Tatsuki Suzuki sarà al via del Gran Premio del. L’alfiere di casa SIC 58 è positivo al test del Coronavirus e potrà prendere parte al primo atto del ...

