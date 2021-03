Italia 2020. Minimo di nascite dal 1861, massimo di decessi dal 1946 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Minimo storico dei decessi dall’Unità d’Italia, il massimo dei decessi dal Secondo Dopoguerra. È l’Italia del 2020 fotografata dall’Istat. Secondo i dati forniti nel report “La dinamica demografica durante la pandemia covid 19, anno 2020”, si osserva un -3,8% delle nascite: quasi 16 mila in meno rispetto al 2019. Nell’anno appena trascorso, sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. Un dato preoccupante anche a fronte dei decessi, che registrano un aumento del +17,6%, quasi 112 mila in più rispetto al 2019. Nel 2020 sono state cancellate dall’anagrafe per decesso 746.146 persone, il numero più alto dal 1945, con un aumento rispetto alla media 2015-2019 di oltre 100 mila unità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilstorico deidall’Unità d’, ildeidal Secondo Dopoguerra. È l’delfotografata dall’Istat. Secondo i dati forniti nel report “La dinamica demografica durante la pandemia covid 19, anno”, si osserva un -3,8% delle: quasi 16 mila in meno rispetto al 2019. Nell’anno appena trascorso, sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. Un dato preoccupante anche a fronte dei, che registrano un aumento del +17,6%, quasi 112 mila in più rispetto al 2019. Nelsono state cancellate dall’anagrafe per decesso 746.146 persone, il numero più alto dal 1945, con un aumento rispetto alla media 2015-2019 di oltre 100 mila unità ...

