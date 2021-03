Isola 2021, Akash smaschera Zorzi: “Ieri sera io e te messaggiavamo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 andata in onda, Tommaso Zorzi ha attaccato (a scoppio ritardato) Akash Kumar, che dopo l’eliminazione non aveva avuto parole carine nei suoi confronti. Anzi. L’opinionista ha dichiarato che il modello italo-indiano ha fatto una pessima figura decidendo di lasciare il reality show e di non rimanere a Parasite Island assieme a Ubaldo e Fariba Tehrani, deludendo non poco le aspettative e soprattutto annoiando tutti con le sue scenate da prima donna. Akash – che non era presente in studio in quanto deve rispettare le due settimane di quarantena obbligatorie – ha replicato a mezzo Instagram, lanciando una vera e propria bomba. “Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora” sono state le parole del ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Nell’ultima puntata dell’dei Famosiandata in onda, Tommasoha attaccato (a scoppio ritardato)Kumar, che dopo l’eliminazione non aveva avuto parole carine nei suoi confronti. Anzi. L’opinionista ha dichiarato che il modello italo-indiano ha fatto una pessima figura decidendo di lasciare il reality show e di non rimanere a Parasite Island assieme a Ubaldo e Fariba Tehrani, deludendo non poco le aspettative e soprattutto annoiando tutti con le sue scenate da prima donna.– che non era presente in studio in quanto deve rispettare le due settimane di quarantena obbligatorie – ha replicato a mezzo Instagram, lanciando una vera e propria bomba. “e adesso mi attacchi ancora” sono state le parole del ...

