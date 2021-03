In ospedale per crisi d’ansia, 15enne torna a casa e muore: chiesta l’autopsia (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati annullati i funerali della 15enne Elisa Muto perché la famiglia ha presentato denuncia alle forze dell’ordine per provare a sapere se c’era anche una sola possibilità di salvare la figlia 15enne. I genitori della giovane scomparsa prematuramente nella notte del 24 marzo aspettano ora lo svolgimento dell’esame autoptico che dovrà essere autorizzato dal pm di turno della procura competente territorialmente. Secondo una prima ricostruzione, la giovane, originaria di Marzano di Nola, comune in provincia di Avellino, era stata accompagnata dai genitori, nella giornata di martedì 23, in ospedale per una forte crisi d’ansia. I sanitari, dopo aver valutato le condizioni di salute, l’hanno fatta ritornare a casa. Poi nella notte, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati annullati i funerali dellaElisa Muto perché la famiglia ha presentato denuncia alle forze dell’ordine per provare a sapere se c’era anche una sola possibilità di salvare la figlia. I genitori della giovane scomparsa prematuramente nella notte del 24 marzo aspettano ora lo svolgimento dell’esame autoptico che dovrà essere autorizzato dal pm di turno della procura competente territorialmente. Secondo una prima ricostruzione, la giovane, originaria di Marzano di Nola, comune in provincia di Avellino, era stata accompagnata dai genitori, nella giornata di martedì 23, inper una forte. I sanitari, dopo aver valutato le condizioni di salute, l’hanno fatta rire a. Poi nella notte, ...

