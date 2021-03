Henry dice addio ai social fino a quando non si farà di più per contrastare razzismo e bullismo online (Di venerdì 26 marzo 2021) La leggenda dell’Arsenal e della Francia, Thierry Henry ha annunciato che non utilizzerà più i social media fino a quando non faranno di più per contrastare il razzismo e il bullismo online. In una dichiarazione sui suoi profili social, il francese ha scritto: “Ciao ragazzi. Da domani mattina mi rimuoverò dai social media fino a quando le persone al potere non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con lo stesso vigore e ferocia che fanno attualmente quando tu violare il copyright. L’enorme volume di razzismo, bullismo e torture mentali che ne derivano per gli individui è troppo tossico per essere ignorato. DEVE esserci una ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) La leggenda dell’Arsenal e della Francia, Thierryha annunciato che non utilizzerà più imedianon faranno di più perile il. In una dichiarazione sui suoi profili, il francese ha scritto: “Ciao ragazzi. Da domani mattina mi rimuoverò daimediale persone al potere non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con lo stesso vigore e ferocia che fanno attualmentetu violare il copyright. L’enorme volume die torture mentali che ne derivano per gli individui è troppo tossico per essere ignorato. DEVE esserci una ...

Advertising

justicoahora : RT @napolista: Henry dice basta ai social: “Feroci col copyright ma non per gli abusi anonimi” La decisione dell’allenatore: “È troppo faci… - napolista : Henry dice basta ai social: “Feroci col copyright ma non per gli abusi anonimi” La decisione dell’allenatore: “È tr… - laszlo_nacho : @roddirogonzo @peteW4P @ienagoodlife È dura... devo fare una necessaria premessa: non ho mai visto Henry al top del… - andreuccioli : RT @AmbasciataUSA: Fu il poeta Henry Wadsworth Longfellow a tradurre integralmente per la prima volta la Divina Commedia negli USA, nel 186… - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: Fu il poeta Henry Wadsworth Longfellow a tradurre integralmente per la prima volta la Divina Commedia negli USA, nel 186… -