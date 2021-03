Gp Bahrain, Max Verstappen quida le seconde libere. Quarto Sainz (Di venerdì 26 marzo 2021) E' la Red Bull di Max Verstappen la monoposto più veloce del primo venerdì di prove libere del Mondiale di Formula 1 targato 2021. Sulla pista nel deserto di Sakhir in Bahrain, il pilota olandese ha preceduto in 1'30"847 la McLaren di Lando Norris (+0"095) e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton (+0"235). Quarta miglior prestazione nella sessione del pomeriggio per la Ferrari di Carlos Sainz (+0"280) davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0"371). Dodicesimo tempo per la Rossa di Charles Leclerc (+0"765) che ha preceduto l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+0"893) e la Aston Martin di Sebastian Vettel (+0"922). Dietro a Vettel altri due ex ferraristi, Fernando Alonso con la Alpine (+0"923) e Kimi Raikkonen su Alfa Romeo (+1"015). Lontanissimo dai primi Mick Schumacher, diciottesimo con la sua Haas ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) E' la Red Bull di Maxla monoposto più veloce del primo venerdì di provedel Mondiale di Formula 1 targato 2021. Sulla pista nel deserto di Sakhir in, il pilota olandese ha preceduto in 1'30"847 la McLaren di Lando Norris (+0"095) e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton (+0"235). Quarta miglior prestazione nella sessione del pomeriggio per la Ferrari di Carlos(+0"280) davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0"371). Dodicesimo tempo per la Rossa di Charles Leclerc (+0"765) che ha preceduto l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+0"893) e la Aston Martin di Sebastian Vettel (+0"922). Dietro a Vettel altri due ex ferraristi, Fernando Alonso con la Alpine (+0"923) e Kimi Raikkonen su Alfa Romeo (+1"015). Lontanissimo dai primi Mick Schumacher, diciottesimo con la sua Haas ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Super Max con un super tempo comanda le #FP1 ?? ?? Positiva la McLaren, Ferrari in top-10 Il resoconto ?… - FormulaPassion : #F1 | Secondo tempo di giornata per Lando #Norris, alle spalle del solo Max Verstappen; Daniel #Ricciardo è sesto… - Sgommo : PL2 Bahrain 2021: Max ancora in vetta, Kimi primo contro barriere - ayluardo_diego : #F1 | Ottima giornata per Max Verstappen, davanti a tutti al termine di entrambe le sessioni di prove libere del Ba… - FormulaPassion : #F1 | Ottima giornata per Max Verstappen, davanti a tutti al termine di entrambe le sessioni di prove libere del Ba… -