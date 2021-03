Ftse Mib positivo in chiusura di settimana (Di venerdì 26 marzo 2021) chiusura di settimana con il segno più per le borse europee, spinte dalla volontà di collaborazione tra Stati Uniti e Unione europea emersa dal Consiglio UE in tema di vaccini. La speranza di un’accelerazione della campagna vaccinale ha così fatto passare in secondo piano la crescita dei contagi ed i nuovi lockdown in varie parti d’Europa. Buone nuove sono arrivate anche dall’indice tedesco Ifo, salito da 92,7 a 96,6 punti. A Piazza Affari la ripresa del greggio, il future con consegna giugno quota in rialzo del 3,7% a 64,1 dollari al barile, ha spinto il comparto energetico con Tenaris che ha terminato con un +3,64%, Saipem che ha segnato un +1,35% ed Eni che nell’ultima seduta della settimana ha chiuso con un +1,19%. Una delle performance migliori all’interno del Ftse Mib, che ha terminato con un +0,72% a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021)dicon il segno più per le borse europee, spinte dalla volontà di collaborazione tra Stati Uniti e Unione europea emersa dal Consiglio UE in tema di vaccini. La speranza di un’accelerazione della campagna vaccinale ha così fatto passare in secondo piano la crescita dei contagi ed i nuovi lockdown in varie parti d’Europa. Buone nuove sono arrivate anche dall’indice tedesco Ifo, salito da 92,7 a 96,6 punti. A Piazza Affari la ripresa del greggio, il future con consegna giugno quota in rialzo del 3,7% a 64,1 dollari al barile, ha spinto il comparto energetico con Tenaris che ha terminato con un +3,64%, Saipem che ha segnato un +1,35% ed Eni che nell’ultima seduta dellaha chiuso con un +1,19%. Una delle performance migliori all’interno delMib, che ha terminato con un +0,72% a ...

