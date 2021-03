Firenze, esplosione in via D’Annunzio: incendio in un distributore di benzina (Di venerdì 26 marzo 2021) Firenze, esplosione nei pressi di un locale carburanti, in via D’Annunzio, ha svegliato tutto il quartiere intorno alle 4:00 della notte scorsa. Fortunatamente non ci sono state vittime, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ed hanno prontamente domato l’incendio. Le cause dell’esplosione sono tuttavia ancora da verificare. Firenze, esplosione il fuoco in via D’Annunzio Un fortissima esplosione, poi una nube di fumo che si è propagata nell’aria. È successo nella notte di venerdì 26 marzo alle ore 3.50 al distributore di benzina Q8 di via Gabriele D’Annunzio, all’incrocio con via dell’Arcolaio. L’esplosione fortunatamente non ha causato vittime, solo tanto spavento. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)nei pressi di un locale carburanti, in via, ha svegliato tutto il quartiere intorno alle 4:00 della notte scorsa. Fortunatamente non ci sono state vittime, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ed hanno prontamente domato l’. Le cause dell’sono tuttavia ancora da verificare.il fuoco in viaUn fortissima, poi una nube di fumo che si è propagata nell’aria. È successo nella notte di venerdì 26 marzo alle ore 3.50 aldiQ8 di via Gabriele, all’incrocio con via dell’Arcolaio. L’fortunatamente non ha causato vittime, solo tanto spavento. ...

