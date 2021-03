Fieste de Patrie | Guarda il VIDEO dell’ARLeF sul senso d’identità dei friulani

Leggi su udine20

(Di venerdì 26 marzo 2021) Protagonisti alcuni giovani che vivono a New York, Parigi, Los Angeles, ma non hanno mai perso il loro legame con il Friuli «In ogni parte del mondo, la nostra aquila ci tiene sempre uniti». È questa la frase di chiusura scelta per il nuovocon cui l’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane – ARLeF ha deciso di celebrare il 3 aprile,dedal Friûl. Un filmato che, in meno di due minuti, accompagna gli spettatori in un vero e proprio giro del mondo: Udine, New York, Parigi, Los Angeles e poi di nuovo il Friuli, con le sue meravigliose montagne. Il filo rosso che conduce da un luogo all’altro del globo è Lei, la bandiera del Friuli: uno dei simboli inconfondibili di questa terra, oltre che la settima più antica d’Europa. Il, per la regia di Giorgio Milocco (Quasar), ci fa vedere scorci di ...