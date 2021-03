DIRETTA F1, FP2 GP Bahrain 2021 LIVE: è tornata la Ferrari! 4° Sainz, vicino a Verstappen! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 17.01 Si chiude la seconda sessione di prove libere. Max Verstappen al comando con 0.095 su Norris, 0.235 su Hamilton e 0.280 su un Sainz molto convincente. Seguono Bottas, Ricciardo, Tsunoda, Stroll, Gasly e Perez. 12° Leclerc, 13° Giovinazzi, 14° Vettel, 15° Alonso, 16° Raikkonen, 18° Schumacher. 17.00 Team radio di Bottas: “Macchina inguidabile”. 16.59 1’38?5 ora per Sainz. Veramente molto costante lo spagnolo, che sappiamo essere un animale da gara. 16.58 Passo interessante anche per l’Alpha Tauri, ora Gasly stampa un importante 1’37”. 16.58 Luci e ombre per la Ferrari. Molto bene Sainz sul passo, con grande costanza. Molto più in difficoltà Leclerc. 16.57 Perez e Bottas sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 17.01 Si chiude la seconda sessione di prove libere. Max Verstappen al comando con 0.095 su Norris, 0.235 su Hamilton e 0.280 su unmolto convincente. Seguono Bottas, Ricciardo, Tsunoda, Stroll, Gasly e Perez. 12° Leclerc, 13° Giovinazzi, 14° Vettel, 15° Alonso, 16° Raikkonen, 18° Schumacher. 17.00 Team radio di Bottas: “Macchina inguidabile”. 16.59 1’38?5 ora per. Veramente molto costante lo spagnolo, che sappiamo essere un animale da gara. 16.58 Passo interessante anche per l’Alpha Tauri, ora Gasly stampa un importante 1’37”. 16.58 Luci e ombre per la Ferrari. Molto benesul passo, con grande costanza. Molto più in difficoltà Leclerc. 16.57 Perez e Bottas sono ...

AndrsAl25497863 : RT @SkySportF1: ?? Sarà duello Hamilton-Verstappen domenica? (?? #FP2) ?? Top-10 in 6 decimi, Bottas in difficoltà Il resoconto ? https://t.co… - foivosloxias : RT @SkySportF1: ?? Sarà duello Hamilton-Verstappen domenica? (?? #FP2) ?? Top-10 in 6 decimi, Bottas in difficoltà Il resoconto ? https://t.co… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Sarà duello Hamilton-Verstappen domenica? (?? #FP2) ?? Top-10 in 6 decimi, Bottas in difficoltà Il resoconto ? https://t.co… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -